Туркменские ученые нашли в Венгрии новые рукописи, связанные с творчеством поэта Махтумкули Фраги

Группа ученых из Туркменистана по итогам поездки в Венгрию привезла в Ашхабад электронные копии новых рукописных источников, связанных с творчеством классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги.

Так, специалисты Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана около месяца проработали в библиотеке и информационном центре венгерской Академии наук, где хранятся более десяти тысяч арабских, персидских и древнетюркских рукописей. Особый интерес туркменских ученых вызвала хранящаяся в фондах библиотеки коллекция рукописей из наследия венгерского языковеда-тюрколога, этнографа и путешественника Арминия Вамбери, побывавшего в XIX веке в Центральной Азии.

Одна из рукописей содержит три стихотворениями Махтумкули Фраги, а также стихи туркменских поэтов-классиков Нурмухаммета Андалипа, Мешрепа и Мисгина. Кроме того, туркменские ученые обнаружили две ранее неизвестные рукописи, связанные с наследием Махтумкули и другие документы.

В общей сложности исследователи привезли в Туркменистан электронные копии 70 рукописей на туркменском, арабском и персидском языках, связанных с литературой, историей и культурой туркменского народа. Как считают специалисты, новые рукописные источники помогут ученым Туркменистана в изучении творческого наследия Махтумкули и других туркменских поэтов прошлого.

© TURKMENISTAN.RU, 2023