На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 89 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 89 сделок на 70 миллионов 540 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединённых Арабских Эмиратов и Афганистана закупили авиационный керосин и малосернистый топочный мазут, произведённые на технологических установках госконцерна «Туркменнефть».

Помимо этого, предпринимателям из Китая, Турции, Азербайджана и Киргизии были реализованы комплекты постельного белья, махровые и джинсовые изделия в ассортименте, хлопчатобумажная ткань и пряжа, а также регенерированное волокно.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум (производства госконцерна «Туркменнефть»), а также ковры ручной работы на общую сумму 75 миллионов 745 тысяч манатов.

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