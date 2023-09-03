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03.09.23 09:41

В МИД Туркменистана обсудили вопросы развития туркменско-германского взаимодействия

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры c немецкой делегацией, возглавляемой депутатом Бундестага Германии Петером Байером.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития межгосударственного взаимодействия, подчеркнув актуальность контактов на высшем и высоком уровнях. Стороны рассмотрели важные аспекты дальнейшее расширение сотрудничества в политической и торгово-экономической областях. В качестве приоритетных направлений партнерства были обозначены здравоохранение, цифровизация, сельское хозяйство и рациональное использование водных ресурсов.

Отдельной темой переговоров стало развитие парламентского диалога между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия.

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