В МИД Туркменистана обсудили вопросы развития туркменско-германского взаимодействия Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры c немецкой делегацией, возглавляемой депутатом Бундестага Германии Петером Байером. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития межгосударственного взаимодействия, подчеркнув актуальность контактов на высшем и высоком уровнях. Стороны рассмотрели важные аспекты дальнейшее расширение сотрудничества в политической и торгово-экономической областях. В качестве приоритетных направлений партнерства были обозначены здравоохранение, цифровизация, сельское хозяйство и рациональное использование водных ресурсов. Отдельной темой переговоров стало развитие парламентского диалога между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия. © TURKMENISTAN.RU, 2023