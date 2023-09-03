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03.09.23 08:17

Президент Туркменистана сменил руководителя пресс-службы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил Какагелди Чарыярдурдыева от должности пресс-секретаря главы государства в связи с переходом на другую работу. Чарыярдурдыев проработал в должности пресс-секретаря главы государства с 2008 года.

Указом главы государства Азат Джепбаров освобожден от обязанностей главного редактора газеты "Берекетли топрак" («Благодатная земля»). Также президентским постановлением Джепбаров назначен пресс-секретарем президент Туркменистана.

 

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