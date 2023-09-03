Президент Туркменистана сменил руководителя пресс-службы Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил Какагелди Чарыярдурдыева от должности пресс-секретаря главы государства в связи с переходом на другую работу. Чарыярдурдыев проработал в должности пресс-секретаря главы государства с 2008 года. Указом главы государства Азат Джепбаров освобожден от обязанностей главного редактора газеты "Берекетли топрак" («Благодатная земля»). Также президентским постановлением Джепбаров назначен пресс-секретарем президент Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2023