|03.09.23 08:17
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Президент Туркменистана сменил руководителя пресс-службы
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил Какагелди Чарыярдурдыева от должности пресс-секретаря главы государства в связи с переходом на другую работу. Чарыярдурдыев проработал в должности пресс-секретаря главы государства с 2008 года.
Указом главы государства Азат Джепбаров освобожден от обязанностей главного редактора газеты "Берекетли топрак" («Благодатная земля»). Также президентским постановлением Джепбаров назначен пресс-секретарем президент Туркменистана.
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