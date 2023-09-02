Президент Туркменистана принял участие в открытии и закладке в стране новых образовательных учреждений

По традиции, в День знаний и студенческой молодежи в Туркменистане состоялись церемонии открытия и закладки фундаментов новых учебных учреждений образования. В ряде торжественных церемоний принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В частности, глава государства принял участие в церемонии закладки комплекса зданий Туркменского государственного архитектурно-­строительного института. Выступая на митинге по случаю этого события, Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистане успешно реализуются задачи по развитию сферы образования и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Он также подчеркнул, что в День знаний и студенческой молодежи в городе Аркадаге начинают работу Педагогическая средняя профессиональная школа имени ­Бердымухамеда Аннаева, Медицинская средняя профессиональная школа имени Сачлы Дурсуновой и Специализированная школа искусств имени Сахы Джепбарова. По словам главы государства, наряду с этим в столице открывается новое здание Академии государственной службы при Президенте Туркменистана, где созданы все условия для получения качественного образования.

Все это является образцом тор­жества осуществляемой государственной политики, отметил глава Туркменистана, выразив уверенность в том, что молодые люди, которым получат образование в учебных заведениях страны, направят полученные знания на благо Родины и народа. Президент Туркменистана бросил первую лопату бетонной смеси в фундамент комплекса нового объекта, дав таким образом символический старт началу строительства нового здания вуза.

Затем президент Сердар Бердымухамедов проехал в город Аркадаг, где принял участие в церемонии открытия Международной академии коневодства имени Аба Аннаева. Под аплодисменты участников церемонии глава государства перерезал символическую ленту, прошел в здание и ознакомился особенностями нового вуза.

В структуру академии входят факультеты коневодства, конной ветеринарии, конного спорта, туризма и национальных конных игр, а также экономики сельского хозяйства. Затем президент Туркменистана проследовал в конференц-зал, где состоялась церемония вручения Международной академии коневодства имени Аба Аннаева международных сертификатов.

Под аплодисменты собравшихся сертификат Евразийской ассоциации конного спорта был вручен Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, являющейся первой международной академией в регионе, которая готовит высококвалифицированных специалистов для коневодства и конного спорта.

Также новый вуз был удостоен сертификата Азиатской федерации конного спорта как первая международная академия коневодства и конного спорта в регионе, обладающая лучшими возможностями и преимуществами в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Затем президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках своего пребывания в городе Аркадаге принял участие в открытии Педагогической средней профессиональной школы имени Бердымухамеда Аннаева и Медицинской средней профессиональной школы имени Сачлы Дурсуновой,

После этого глава государства проследовал в Ашхабад, где принял участие в открытии нового комплекса зданий Академии государственной службы при президенте Туркменистана.

Здесь Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии вручения Академии международных сертификатов. Так, вузу были вручены сертификаты

Университета DUISBURG ESSEN (ФРГ) за самую лучшую архитектуру, а также сертификат Института экономики энергетики и технологии энергетических систем имени Фраунгофера (ФРГ) за внедрение устойчивых и передовых технологий.

Праздничные торжества в честь Дня знаний и студенческой молодежи прошли во всех регионах Туркменистана.

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