Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел общий урок по случаю Дня знаний и студенческой молодежи

Во Дворце «Рухыет» города Аркадага национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел общий урок по случаю Дня знаний и студенческой молодежи. Участниками мероприятия стали представители общественных организаций Туркменистана, молодые специалисты, ректоры, преподаватели и студенты вузов страны, учащиеся школ, журналисты.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что решил встретиться в этот день с представителями молодого поколения и выступить с лекцией об осуществляемых в Туркменистане широкомасштабных программах и коренных преобразованиях, направленных на развитие государства и обеспечение благополучной жизни народа страны.

В своем выступлении глава Народного Совета Туркменистана рассказал об истории туркменского народа, национальных ценностях и традициях, а также задачах, стоящих перед молодежью.

Также Гурбангулы Бердымухамедов коснулся ряда вопросов экономического развития Туркменистана на современном этапе.

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