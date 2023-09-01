Президент Туркменистана поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний и студенческой молодежи

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил школьников, студенческую молодежь, преподавателей и всех работникам сферы образования с Днем знаний и студенческой молодежи, а также с началом нового учебного года.

В своем поздравлении глава государства отметил, что освоение знаний, разных направлений науки, достойное служение Родине и народу – высокая честь, а наука и образование – ценность, приносящая человеку на жизненном пути успехи, авторитет и уважение.

«Модернизация системы образования страны на уровне международных стандартов и в соответствии с общепризнанными нормами, с использованием передового опыта, воспитание подрастающего поколения на основе национальных и общечеловеческих ценностей, предоставление ему современных знаний – вот основная задача проводимой нами образовательной политики», – отметил в поздравительном послании глава государства.

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