В столице Туркменистана обсудили вопросы каспийской проблематики В Ашхабаде под руководством вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря. В работе заседания приняли участие члены Кабинета министров Туркменистана, руководители и представители ряда министерств и ведомств страны, работающие в сфере освоения ресурсов Каспия и охраны морской экологии. В рамках повестки дня был обсужден план работы комиссии на текущий год. Также участники встречи обменялись мнениями по основным мероприятиям, связанным с Каспийским морем, планируемым к проведению в ближайшее время. © TURKMENISTAN.RU, 2023