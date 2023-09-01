Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
01.09.23 08:09

В столице Туркменистана обсудили вопросы каспийской проблематики

В Ашхабаде под руководством вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря.

В работе заседания приняли участие члены Кабинета министров Туркменистана, руководители и представители ряда министерств и ведомств страны, работающие в сфере освоения ресурсов Каспия и охраны морской экологии.

В рамках повестки дня был обсужден план работы комиссии на текущий год. Также участники встречи обменялись мнениями по основным мероприятиям, связанным с Каспийским морем, планируемым к проведению в ближайшее время.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2023
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2023 Turkmenistan.ru