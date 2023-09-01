|01.09.23 08:09
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В столице Туркменистана обсудили вопросы каспийской проблематики
В Ашхабаде под руководством вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря.
В работе заседания приняли участие члены Кабинета министров Туркменистана, руководители и представители ряда министерств и ведомств страны, работающие в сфере освоения ресурсов Каспия и охраны морской экологии.
В рамках повестки дня был обсужден план работы комиссии на текущий год. Также участники встречи обменялись мнениями по основным мероприятиям, связанным с Каспийским морем, планируемым к проведению в ближайшее время.
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