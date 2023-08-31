|31.08.23 08:15
|
Россия выразила признательность Туркменистану за гуманитарную помощь детям Приморья
Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Туркменистану благодарственное послание с признательностью за гуманитарную помощь, отправленную для детей Приморского края, пострадавшего от мощных ливней.
В послании подчеркивается, что этот жест доброй воли в духе дружбы и взаимовыручки рассматривается как символ неизменно высокого уровня российско-туркменских отношений, развивающихся на принципах углублённого стратегического партнерства.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 23 августа подписал распоряжение об отправке в Россию груза гуманитарной помощи для детей Приморья, пострадавшего от стихийного бедствия.
© TURKMENISTAN.RU, 2023