Россия выразила признательность Туркменистану за гуманитарную помощь детям Приморья

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Туркменистану благодарственное послание с признательностью за гуманитарную помощь, отправленную для детей Приморского края, пострадавшего от мощных ливней.

В послании подчеркивается, что этот жест доброй воли в духе дружбы и взаимовыручки рассмат­ривается как символ неизменно высокого уровня российско-турк­менских отношений, развивающихся на принципах углублённого стратегического партнерства.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 23 августа подписал распоряжение об отправке в Россию груза гуманитарной помощи для детей Приморья, пострадавшего от стихийного бедствия.

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