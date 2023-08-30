Туркменский день на «Каспийских сезонах»

В Астрахани в рамках международного фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны – 2023» проведен день Туркменистана. Фестиваль проводится уже в третий раз с целью укрепления и расширения гуманитарных связей стран Каспийского региона.

Торжественное открытие фестиваля прошло на Соборной площади астраханского кремля, где на большой сцене состоялся первый концерт. Программа музыкального форума предусматривала широкое знакомство зрителей с культурой и искусством прикаспийских государств. В Астраханской филармонии состоялись концерты, посвященные каждой стране-участнице. День Туркменистана прошел 28 августа. На концерте выступил народный артист Туркменистана Атагельды Гарягдыев, который исполнил вокальные произведения в сопровождении пианиста, заслуженного артиста Туркменистана Владимира Мкртумова. Кроме того, в исполнении камерного ансамбля «Камерата Ашхабад» прозвучали произведения туркменских композиторов.

Также на первом международном форуме композиторов стран Прикаспия, который проходил в рамках «Каспийских сезонов», состоялась презентация нотного сборника Нуры Халмамедова «Избранные вокальные сочинения для сопрано и фортепиано». Сборник издан при поддержке оргкомитета Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова в честь 85-летия со дня рождения композитора.

В сборнике представлены избранные романсы Нуры Халмамедова для сопрано и фортепиано в исполнительской редакции оперной певицы Дарьи Гусейновой. В сборник вошел также вокальный цикл «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки». Как сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Звуки дутара», эти музыкальные шедевры относятся к вершине вокальных произведений композитора.

© TURKMENISTAN.RU, 2023