Глава МИД Туркменистана провел переговоры с послом Евросоюза

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с послом Европейского союза Диего Руизом Алонсо, завершающим дипломатическую миссию в Ашхабаде.

Дипломаты обсудили двустороннюю повестку сотрудничества, отметив эффективность взаимодействия Туркменистана и ЕС как в двустороннем формате, так и в формате «Центральная Азия – Европейский союз». В этой связи стороны подчеркнули актуальность развития партнерства Ашхабада и Брюсселя в области прав человека, межпарламентского сотрудничества, в сферах образования, экологии и «зелёной» трансформации.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации совместных региональных программ и проектов. В ходе встречи глава МИД Туркменистана поблагодарил посла ЕС за личный вклад в развитие отношений между Ашхабадом и Брюсселем.

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