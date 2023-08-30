Туркменский поэт стал победителем международного литературного конкурса в Турции Молодой поэт из Туркменистана Исмаил Мухамметдурдыев стал победителем международного литературного конкурса «Алтын Калемлер» («Золотые перья»), ежегодно проводимого в Турецкой Республике. Соответствующей премии конкурса в области поэзии было удостоено стихотворение туркменского поэта «Прежде всего Родина», а церемония награждения победителей и лауреатов творческого состязания прошла в старинном турецком городе Бурсе. Всего в литературном конкурсе приняли участие более пятидесяти авторов из Турции, Германии, Узбекистана, Туркменистана и других государств, представивших более ста произведений. Исмаил Мухамметдурдыев также является победителем ежегодного конкурса президента Туркменистана «Золотой век туркмен» и лауреатом конкурса научных работ среди молодежи Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2023