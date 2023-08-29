|29.08.23 08:09
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Делегация Конгресса США провела переговоры в парламенте Туркменистана
Приоритетные вопросы развития туркменско-американского взаимодействия были обсуждены в Меджлисе (парламенте) Туркменистана в ходе встречи с делегацией палаты представителей Конгресса США, прибывшей в Ашхабад с визитом.
Конгрессмены особо подчеркнули значение проводимой Туркменистаном политики позитивного нейтралитета, ставшей действенным инструментом в укреплении мира и безопасности. Положительно оценив уровень туркменско-американских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, стороны подтвердили стремление придать новый импульс развитию традиционного партнерства, выстраиваемого на принципах равноправия и взаимного уважения.
В завершение встречи стороны выразили уверенность, что активизация межпарламентского диалога будет способствовать наращиванию политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Туркменистаном и США.
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