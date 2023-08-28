В Ашхабаде обсудили вопросы развития партнерства Туркменистана и ЮНЕСКО

В Ашхабаде под председательством вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова состоялось заседание Национальной комиссии страны по делам ЮНЕСКО. В заседании приняли участие члены правительства, руководители и представители ряда министерств и ведомств, а также общественных организаций страны.

На встрече были обсуждены дальнейшие планы работы после присоединения Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули к Глобальному молодежному сообществу ЮНЕСКО. Также участники заседания рассмотрели вопросы создания при Международной коневодческой академии имени Аба Аннаева клуба ЮНЕСКО под названием «Ахалтекинские кони – послы мира».

В этой связи было отмечено, что создание клуба ЮНЕСКО «Ахалтекинские кони – послы мира» будет логическим продолжением работы по включению в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества национальной номинации «Ахалтекинское коневодство и традиции украшения коней».

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