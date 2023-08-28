На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 58 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 58 сделок на 26 миллионов 144 тысячи долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Великобритании, Казахстана, Афганистана, Грузии и Узбекистана закупили керосин, полипропилен и масло базовое, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предпринимателям из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана и Киргизии были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, комплекты постельного белья, ткань джинсовая, фланель и пряжа хлопчатобумажная.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум и полипропилен производства госконцерна «Туркменнефть», а также ковры ручной работы на общую сумму 31 миллион 839 тысяч манатов.

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