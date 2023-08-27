Темп роста ВВП Туркменистана за семь месяцев 2023 года составил 6,2 процента

Темп роста валового внутреннего продукта Туркменистана за первую половину текущего года увеличился на 6,2 процента. Об этом на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за январь-июль 2023 года, сообщил вице-премьер по вопросам экономики Ходжамырат Гелдимырадов.

Вице-премьер отметил, что объем произведенной продукции в сопоставлении с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 6,3 процента, розничный товарооборот вырос на 9,4 процента, а внешнеторговый оборот – на 4,9 процента.

Также на заседании правительства было подчеркнуто, что план по добыче нефти выполнен на 101 процент, по переработке нефти – 101,5 процента, по производству бензина – 105,1 процента, дизельного топлива – 104,9 процента, производству смазочных масел – 110,1 процента и сжиженного газа – 108,8 процента.

Кроме того, за рассматриваемый период план по добыче природного и попутного газа выполнен на 109 процентов, а по экспорту «голубого топлива» – на 114 процентов.

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