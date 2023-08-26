В Ашхабаде прошел финальный тур национального песенного телеконкурса

В столичном песенно-музыкальном центре «Ашхабад» прошел заключительный тур телевизионного конкурса самодеятельных молодых исполнителей «Ýaňlan, Diýarym!» («Пой, Отчизна!»). Этот популярный смотр талантов традиционно проводится в рамках провозглашенного президентом страны Сердаром Бердымухамедовым конкурса «Золотой век туркмен» в преддверии Дня независимости Туркменистана (отмечается 27 сентября).

Состязания проходили в течение года в три этапа. Для самых лучших исполнителей, успешно прошедших предварительные этапы конкурса от районных и областных туров до заключительного, общенациональный смотр стал стартом в мир большого музыкального искусства.

Право выступить в областных турах конкурса получили по 10 молодых исполнителей, и, в соответствии с регламентом, по два претендента на победу от каждого региона и Ашхабада вышли в финал. В итоге 12 лучших молодых исполнителей встретились в заключительном гала-концерте «Ýaňlan, Diýarym!».

Молодые певцы исполнили современные вокальные произведения, посвященные Родине, истории туркменского народа, красоте родной природы и любви. Некоторые конкурсанты остановили свой выбор на песнях, созданных известными туркменскими композиторами на слова поэтов-классиков. Также в программу выступлений вошли популярные произведения минувших лет.

В завершение праздника песни состоялось подведение итогов конкурса и объявление победителей. Под бурные овации зрителей были объявлены имена шести победителей, ставших обладателями специальных дипломов и золотой цепочки, врученной от имени президента Туркменистана. Победителями национального песенного телеконкурса в этом году стали учитель информатики Хезретгулы Гулдурдыев, учитель английского языка Батыр Шаларов, методистка Центра культуры Багдагуль Мамметгурбанова, артистка танцевального коллектива Айгозель Батырова, работник зерноприемного пункта Бабаджан Розыев и работник сферы культуры Нурягды Бекиев.

Также всем участникам финального тура от имени главы государства были вручены памятные подарки.

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