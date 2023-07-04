В городе Аркадаге обсудили проблемы охраны окружающей среды

В городе Аркадаге в гибридном формате состоялась международная экологическая конференция. В работе форума приняли участие члены правительства, руководители и представители Ми­нистерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, природоохранных структур, вузов, общественных объединений и международных организаций, аккредитованных в стране.

В ходе конференции были обсуждены вопросы совершенствования законодательства Туркменистана в области окружающей среды и развития международного сотрудничества в сфере экологии. Особое внимание было уделено проблемам изменения климата, борьбы с опустыниванием и производства экологически чистых продуктов питания.

На форуме было отмечено, что защита природы, внедрение новых, экологически чистых технологий и «зелёной» экономики являются одними из основных направлений политики Туркменистана в сфере экологии. Выступившие на форуме также подчеркнули, что город Аркадаг может стать перспективной площадкой не только для пилотных проектов в социально-экономической сфере, но и в области охраны окружающей среды.

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