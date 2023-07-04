В театре города Аркадага состоялся показ первого спектакля На сцене Государственного драматического театра имени Амана Гулмаммедова города Аркадага состоялся показ спектакля «Довлет дарагты» («Древо державы») по пьесе народного писателя Туркменистана Говшутгельды Дангатарова. Постановку осуществил режиссер, заслуженный деятель искусств Туркменистана Айназар Батыров. Сюжет постановки основан на произведениях национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и состоит из пяти частей, охватывающих разные периоды истории страны. В спектакле рассказывается о легендарном Огуз-хане, султанах Великой Сельджукской империи – Тогрул-беге, Чагры-беге, Алп Арслане, героизме, проявленном в годы Великой Отечественной войны и других событиях в истории Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2023