На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 16 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 16 сделок на 3 миллиона 608 тысяч долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Узбекистана закупили нефтяной дорожный битум, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, коммерсантам из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции и Киргизии были реализованы изделия текстильной промышленности, в том числе комплекты постельного белья, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажная и джинсовая ткань, а также хлопчатобумажная пряжа.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен производства госконцерна «Туркменнефть» на 13 миллионов 25 тысяч манатов.

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