На цирковой арене города Аркадага выступили туркменские и российские цирковые артисты

На арене Государственного конного цирка имени Героглы города Аркадага состоялось совместное представление артистов Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, Московского цирка им. Юрия Никулина на Цветном бульваре и туркменской конной группы «Галкыныш».

Выступления артистов российских цирков проходят в рамках гастрольного тура, запланированного в столице и регионах Туркменистана. Одними из первых увидеть программу циркового шоу, включающую номера из золотого фонда российского цирка, смогли гости и жители открывшегося недавно первого в стране «умного» города Аркадага.

Перед зрителями выступили артисты разных жанров циркового искусства – воздушные гимнасты, эквилибристы, канатоходцы, жонглеры, лихие кавалеристы на великолепных ахалтекинцах и веселые клоуны. Публика также увидела дрессированных львов, тигров и медведей.

Совместные выступления артистов российского и туркменского цирка продолжатся в новом городе Аркадаге до 9 июля.

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