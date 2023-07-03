В городе Аркадаге обсудили проблемы развития коневодства

Достижения и актуальные вопросы развития ахалтекинского коневодства были обсуждены на международной конференции, состоявшейся в административном здании сельскохозяйственного комплекса нового города Аркадага. В конференции приняли участие руководители и представители туркменских и зарубежных отраслевых структур, научных учреждений, вузов и члены Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Как подчеркивалось в выступлениях, туркменский народ на протяжении веков сохранял и развивал лучшие качества этой уникальной породы лошадей. Выступившие на форуме отметили, что ахалтекинские кони являются историческим феноменом национальной и мировой культуры, а также олицетворяют собой масштабные успехи Туркменистана в социально-экономическом и культурном развитии.

В этой связи также было отмечено, что одной из ярких архитектурных достопримечательностей города Аркадага является монумент «Акхан» («Белый хан»), увековечивший образ великолепного представителя ахалтекинской породы лошадей, включенный в Книгу рекордов Гиннесса.

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