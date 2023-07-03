В городе Аркадаге состоялась международная конференция, посвященная вопросам развития здравоохранения Туркменистана

Международная научная конференция, посвященная вопросам развития здравоохранения Туркменистана, состоялась в многопрофильной больнице города Аркадага.

Участие в форуме, организованном Министерством здравоохранения и медицинской промышленности страны, приняли руководители и сотрудники учреждений системы здравоохранения Туркменистана, а также представители ведущих клиник Германии, России, Белоруссии, Турции, Ирана и других стран.

В выступлениях отмечалось, что социальную инфраструктуру открытого на днях первого в Туркменистане «умного» города Аркадага дополнили медицинские учреждения, по всем параметрам соответствующие международным стандартам. В их числе – многопрофильная больница на 350 мест, онкологический центр на 150 мест, центр охраны здоровья матери и ребенка на 150 мест, центр скорой помощи, дом здоровья, а также автомобильная компания, располагающая различными видами специализированных транспортных средств. Также было подчеркнуто, что за последние годы в Туркменистане проделана масштабная работа в области совершенствования национальной системы здравоохранения.

В ходе конференции были также обсуждены вопросы обмена опытом и дальнейшего развития международного сотрудничества в сфере медицины.

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