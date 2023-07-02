В городе Аркадаге прошел международный тренерский семинар по футболу

В городе Аркадаге состоялся международный тренерский семинар по футболу, организованный Государственным комитетом Туркменистана по физкультуре и спорту, и Федерация футбола страны.

Форум собрал тренеров детских спортивных школ и футбольных клубов страны. В качестве почётного гостя в семинаре принял участие руководитель отдела международных отношений Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) Руслан Сулаймонов, который поздравил присутствовавших с открытием не имеющего аналогов в регионе «смарт-сити» – города Аркадага.

На семинаре был представлен большой проект ФИФА по раскрытию футбольных молодых талантов, с презентацией которого выступил главный специалист технического департамента Федерации футбола Туркменистана Аллаберды Мамедкулиев.

Цель этого проекта, которым в ФИФА руководит бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, подготовить талантливую молодежь, достойную футбольную смену для национальных сборных.

В прошлом году к этому проекту присоединились 205 стран, в том числе и Туркменистан. Теперь в каждом регионе страны четыре раза в год в дни школьных каникул будут проводиться футбольные турниры для отбора способных мальчиков и девочек в сборные команды различных возрастов.

Второе направление, которым будет заниматься Федерация футбола Туркменистана в рамках вышеназванного проекта ФИФА, – это подготовка тренерских кадров. В этой связи планируется впервые организовать в Туркменистане курсы обучения тренеров для получения лицензии категории PRO, дающей право на тренерскую работу с национальными сборными и клубными командами в любой стране мира.

В ходе семинара его участники обсудили также вопросы паспортизации футболистов и порядок перехода игроков из клуба в клуб в соответствии с действующим регламентом ФИФА.

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