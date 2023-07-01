В городе Аркадаге обсудили вопросы развития международного сотрудничества в сфере инвестиций

В конференц-зале отеля «Мaркав» города Аркадага состоялся Международный инвестиционный форум. Во встрече приняли участие представители ведущих международных и региональных финансовых организаций.

В рамках состоявшихся пленарных сессий были рассмотрены перспективы устойчивого развития, использование новых технологий в городах, инвестиционный потенциал Туркменистана в сфере создания цифровой инфраструктуры для «умных» городов.

В выступлениях участников отмечалось, что сегодня перед мировым сообществом стоит ряд неотложных задач по достижению целей «Повестки дня до 2030 года». Одной из них является реализация мер по обеспечению открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов. Было также подчеркнуто, что строительство города Аркадага является ярким примером продуманного совмещения цифровых и зеленых технологий, а также успешного государственно-частного партнерства.

Зарубежные участники форума выразили готовность к развитию сотрудни­чества с Туркменистаном, обладающим привлекательными инвестиционными возможностями во всех сегментах национальной экономики.

Говоря о значении нового города, представители международных и региональных организаций, в том числе структурных подразделений ООН, сделали особый акцент на том, что при его планировании учтены социальные аспекты устойчивого городского развития.

В докладах представителей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана было рассказано о государственной поддержке развития малого и среднего бизнеса. В частности, было отмечено, что доля предпринимательства в различных секторах экономики ежегодно растет, а в текущем году, как ожидается, этот показатель составит 71,3 процента в объеме ВВП (без учёта топливно-энергетического комплекса).

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