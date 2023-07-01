|01.07.23 09:31
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В городе Аркадаге состоялась встреча мэров культурных столиц тюркского мира
В городе Аркадаге состоялась встреча мэров городов, признанных в разные годы Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) культурными столицами тюркского мира.
Как отметил в своей речи генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, первый в Туркменистане «умный» город Аркадаг является образцом для подражания в плане создания новой городской культуры.
Участники форума высоко оценили строительные, архитектурные, дизайнерские, логистические и технологические решения, которые были использованы при проектировании и возведении города Аркадага. Также высокая оценка была дана социальной инфраструктуре города.
Отметив, что звание культурной столицы тюркского мира следующего года переходит к древнему туркменскому городу Анау, выступившие на форуме подчеркнули высокий уровень подготовки плана культурных мероприятий, которые пройдут в следующем году в Туркменистане при участии творческих коллективов и делегаций зарубежных стран.
В частности, было отмечено, что предусматриваются проведение научных и молодежных, форумов, концертов популярных эстрадных и народных исполнителей, выставок произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также экскурсий к историко-культурным памятникам страны.
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