В городе Аркадаге состоялась встреча мэров культурных столиц тюркского мира

В городе Аркадаге состоялась встреча мэров городов, признанных в разные годы Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) культурными столицами тюркского мира.

Как отметил в своей речи генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, первый в Туркменистане «умный» город Аркадаг является образцом для подражания в плане создания новой городской культуры.

Участники форума высоко оценили строительные, архитектурные, дизайнерские, логистические и технологические решения, которые были использованы при проектировании и возведении города Аркадага. Также высокая оценка была дана социальной инфраструктуре города.

Отметив, что звание культурной столицы тюркского мира следующего года переходит к древнему туркменскому городу Анау, выступившие на форуме подчеркнули высокий уровень подготовки плана культурных мероприя­тий, которые пройдут в следующем году в Туркменистане при участии творческих коллективов и делегаций зарубежных стран.

В частности, было отмечено, что предус­матриваются проведение научных и молодежных, форумов, концертов популярных эстрадных и народных исполнителей, выставок произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также экскурсий к историко-культурным памятникам страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2023