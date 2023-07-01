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01.07.23 08:08

Президенты Туркменистана и Турции провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе разговора глава Туркменистана поблагодарил турецкого лидера за подаренные ему и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) страны Гурбангулы Бердымухамедову электромобили «TOGG» турецкого производства.

В свою очередь президент Турции поздравил главу Туркменистана со сдачей в эксплуатацию объектов первого этапа строительства города Аркадага и днем рождения национального лидера туркменского народа.

В ходе беседы собеседники дали высокую оценку развитию турк­менско-турецкого диалога, основанного на принципах доверия и взаимного уважения, а также подтвердили приверженность двух стран расширению двустороннего взаимодействия.

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