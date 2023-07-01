В городе Аркадаге состоялся международный медиафорум, посвященный открытию первого в стране «умного» города. Во встрече приняли участие иностранные гости, руководители ряда учреждений Туркменистана, иностранные и туркменские журналисты, принявшие участие в церемонии открытия города Аркадага.

Выступившие на медиафоруме отметили, что появление нового города Аркадага на карте страны говорит о том, что вдохновитель этого мегапроекта, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов имеет четкое видение будущего, перспектив развития государства и увлекает народ страны работать в этом направлении. В этой связи было подчеркнуто, что город Аркадаг, несомненно, станет отправной точкой, для дальнейшего развития Туркменистана.

Выступившие на конференции особо отметили мощный созидательный импульс, который дает открытие нового города в это непростое время, когда многие регионы мира сталкиваются со сложными вызовами. По мнению участников медиафорума, это вселяет надежду на то, что созидательная сила способна давать выдающиеся результаты, и это своего рода сигнал, в том числе и странам региона, поскольку Центральная Азия сталкивается с серьезными экологическими вызовами. В этом смысле открытие первого в стране «умного» города говорит о том, что Туркменистан находится на передовой позиции решения проблем охраны окружающей среды и использования инновационных технологий в сфере создания благоприятных условий жизни людей.

Одной из тем форума стало создание в Туркменистане условий для достижения Целей устойчивого развития ООН. В этой связи было отмечено, что страна делает важные шаги в этом направлении. В частности, было подчеркнуто, что открытие первого в стране «умного» города Аркадага является важным шагом на пути достижения Цели устойчивого развития ООН под номером 11, которая предусматривает создание устойчивых, жизнеспособных и инклюзивных городов.

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