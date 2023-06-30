Президент Туркменистана принял участие в открытии нового города Аркадага

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии административного центра Ахалского велаята (области), первого в стране «умного» города Аркадага (Опора).

Строительство этого уникального населенного пункта, получившего на законодательной основе особый правовой статус – города государственного значения, является результатом проводимых в стране широкомасштабных реформ в различных сферах жизни государства и общества. Реализация этого проекта запланирована в два этапа. В рамках завершившегося первого этапа застройки возведено 336 объектов социально-культурного и иного назначения.

16 июня этого года при участии президента Сердара Бердымухамедова состоялась церемония закладки второго этапа строительства нового города, в ходе которого намечено возвести промышленные предприятия по производству продовольственных товаров, а также медицинской и фармацевтической продукции.

В праздничных мероприятиях по случаю открытия города Аркадага приняли участие руководители и члены парламента, правительства, местных органов власти, общественных организаций, СМИ, а также многочисленные гости из-за рубежа.

Торжества начались на площади у монумента ахалтекинскому скакуну Акхану (Белый хан) на въезде в Аркадаг. Здесь президент Сердар Бердымухамедов под аплодисменты присутствующих перерезал традиционную ковровую ленту и открыл новый город.

После этого глава государства и многочисленные гости праздника проследовали на главную площадь города Аркадага, где состоялась церемония поднятия Государственного флага Туркменистана.

Здесь президента Туркменистана приветствовали принимающие участие в торжествах министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мехмет Фатих Каджир и председатель Союза палат и бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу. Они вручили главе государства ключи от двух новых турецких электромобилей «TOGG», которые переданы в дар президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президенту Сердару Бердымухамедову и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.

Затем гости праздника на центральной трибуне посмотрели парад трудовых коллективов отраслей экономики страны, а также шествие и выступления мастеров искусств из регионов Туркменистана.

После этого президент Туркменистана и гости праздника приняли участие в открытии ряда новостроек города Аркадага. В одном из жилых домов глава государства посетил квартиру, в которой справляла новоселье семья специалиста управления государственного страхования города Аркадага Кервена Дурдыгулыева. Приветствуя главу государства, хозяин квартиры рассказал о преимуществах технологий «умного» дома, обеспечивающих жильцам максимальный комфорт. Президент Туркменистана также был ознакомлен с особенностями программного обес­печения для «умного» дома, разработанного студентами Туркменского государственного архитектурно-строительного института. Все домашние устройства получают команды с сервера локальной сети «умного дома» и выполняются автоматически. К примеру, с помощью подсоединенного к серверу планшета включается бытовая техника, регулируются освещение, температура воздуха и влажность в комнатах. Если требуется уборка помещений, то посредством соответствующей команды запускается робот-пылесос.

Войти в квартиру можно через «умную дверь». «Умный дом» также оснащен специальными датчиками, которые, реагируя на движение, включают и выключают свет, а также отключают электрооборудование в случае длительного бездействия. Таким образом, система «умный дом» объединяет все домашние устройства и бытовую технику в единый комплекс, позволяя осуществлять контроль над их функционированием, обес­печивая безопасность и экономию, а также автоматически выполнять действия и решать определенные повседневные задачи.

Поздравив новоселов со знаменательным событием в их жизни и пожелав им счастья и благополучия, президент Сердар Бердымухамедов вручил молодой семье ценные подарки.

Затем глава государства открыл Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова и проследовал к дворцу «Рухыет» («Духовность»), где принял участие в торжественном собрании по случаю открытия города Аркадага.

Под аплодисменты присутствующих руководители и представители международных организаций и известных зарубежных компаний вручили председателю Государственного комитета по строительству города Аркадага при президенте Туркменистана Дерьягулы Оразову более 20 сертификатов и дипломов, присужденных новому уникальному городу за различные достижения в сфере градостроительства, экологии и использования цифровых технологий.

По завершении торжественного собрания состоялось выступление мастеров искусств страны. После этого президент Туркменистана прибыл в отель «Маркав», где по случаю открытия города Аркадага был дан той-садака (праздничная трапеза).

В этот же день в администрации города Аркадага состоялось подписание ряда двусторонних документов. В их числе соглашение об установлении побратимских отношений между городами Аркадагом и Казанью, сог­лашение об установлении поб­ратимских отношений между городами Аркадагом и Телави (Грузия), а также меморандум о взаи­мопонимании об установлении побратимских отношений между городами Ашхабадом и Баку.

Вечером президент Туркменистана прибыл в Центральный парк города Аркадага, где состоялся праздничный концерт мастеров искусств страны. Кульминацией праздника стали шоу дронов и красочный фейерверк.

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