Валентина Матвиенко поздравила Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и открытием города Аркадага

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, находящимся с визитом в Саудовской Аравии, и председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента России сердечно поздравила главу Народного Совета Туркменистана с днем рождения и с вводом в строй объектов первой очереди города Аркадага. Валентина Матвиенко отметила огромный вклад национального лидера туркменского народа в углубление межгосударственного диалога, базирующегося на принципах дружбы и взаимовыгодного партнерства.

Поблагодарив за поздравления, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придает особое значение развитию отношений с РФ. В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития взаимодействия в гуманитарной сфере, где особое место здесь занимает сотрудничество в области образования, здравоохранения, науки и культуры.

Также стороны подчеркнули необходимость укрепления межпарламентского сотрудничества, выступающего важным фактором сближения и взаимопонимания между двумя государствами и народами. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в развитие туркменско-российских отношений.

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