Президент Туркменистана принял генерального секретаря Союза инженеров и архитекторов тюркского мира

Президент Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Союза инженеров и архитекторов тюркского мира Ильяса Демирджи, прибывшего в Туркменистан для участия в торжествах по случаю открытия нового города Аркадага.

Выразив признательность за уделенное для встречи время, гость в торжественной обстановке вручил главе Туркменского государства медаль «За выдающиеся заслуги перед тюркским миром», отметив его личный вклад в формирование облика современного, динамично развивающегося Туркменистана.

Касаясь вопросов сотрудничества, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что тюркские народы объединяют общая история, культура, духовные и жизненные ценности. «Развитию эффективных отношений с тюркскими государствами всегда придаётся огромное значение во внешней политике Туркменистана», – сказал глава государства, отметив возможность продуктивного взаимодействия с Союзом инженеров и архитекторов тюркского мира.

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