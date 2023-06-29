Председатель Халк Маслахаты Туркменистана совершит в Мекке обряды хаджа Туркменская делегация во главе с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым посетит Мекку для совершения обрядов хаджа. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документ разрешает делегации Туркменистана во главе с председателем Народного Совета Гурбангулы Бердымухамедовым посетить 29-30 июня 2023 года саудовский город Мекку для совершения обрядов хаджа. © TURKMENISTAN.RU, 2023