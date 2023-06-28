Президент Туркменистана поздравил народ страны со священным праздником Курбан байрамы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил народ страны с наступлением священного праздника Курбан байрамы.

«От всего сердца поздравляю вас со священным Курбан байрамы – прекрасным праздником высокой нравственности, духовной чистоты и гуманизма», – говорится в поздравлении главы государства. Он отметил, что Курбан байрамы – древний праздник, проповедующий порядочность и благородство, популяризирующий в мире сплоченность и согласие, приумножающий в обществе воодушевленность.

Президент пожелал народу страны крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия и больших успехов в работе во имя процветания Отчизны.

В этом году в соответствии с указом президента Туркменистана Курбан байрамы отмечается в стране 28, 29 и 30 июня.

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