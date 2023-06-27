В столице Туркменистана прошла международная конференция, посвященная творчеству Махтумкули Фраги

В Ашхабаде состоялась международная научная конференция, посвященная творчеству классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги.

Основные цели научного форума, проводимого в рамках празднования 300-летия поэта, – изучение и популяризация его литературного и философского наследия, а также исследование взаимо­связи языков и литератур народов Востока.

В работе конференции приняли участие руководители и члены Меджлиса (парламента) Туркменистана, правительства, Академии наук, Международной организации тюркской культуры, общественных организаций и СМИ.

Выступившие на форуме отметили, что личность Махтумкули Фраги является одной из самых притягательных для исследователей истории туркменской культуры и литературоведов, в том числе зарубежных. Особое внимание здесь уделяется культурологическому аспекту влияния туркменского поэта на развитие национальных литератур стран Востока. По мнению литературоведов, здесь выявляется ряд общих закономерностей, в числе которых – важная роль устного народного творчества в формировании жанров письменной литературы.

На конференции было подчеркнуто, что Махтумкули Фраги обогатил поэзию народными формами художественной выразительности и передовыми идеями своего времени. Поэт «очистил» принятый в то время литературный язык от иноязычных оборотов и приблизил его к живой разговорной речи. Участники форума отметили, что стихотворения Махтумкули проникнуты духом и стилистикой фольклорного творчества, поэтому они и были сразу приняты народом.

Участников конференции, посвященной творчеству Махтумкули Фраги, с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства подчеркнул в своем приветственном обращении, что изучение литературного наследия классика туркменской и мировой литературы будет иметь большое значение в укреп­лении и расширении международного сотрудничества.

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