На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключена 31 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрирована 31 сделка на 53 миллиона 380 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили дизельное топливо, нефтяной дорожный битум и авиационный керосин, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнфеть», а также карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, коммерсантам из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана и Киргизии были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, джинсовые изделия, комплекты постельного белья, ткань и пряжа хлопчатобумажная, а также хлопковое волокно.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили пшеничные отруби на 275 тысяч манатов.

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