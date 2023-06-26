В Ашхабаде обсудили вопросы развития туркменско-литовского сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялись туркменско-литовские межмидовские консультации. Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, делегацию Литовской Республики – замглавы МИД Мантас Адоменас.

В ходе переговоров был дан анализ нынешней повестки сотрудничества между двумя странами. Стороны высказались за активизацию двустороннего сотрудничества в таких перспективных направлениях взаимодействия, как энергетика и экология.

Также было подчеркнуто, что актуальным аспектом двусторонних отношений является развитие межпарламентского сотрудничества, и здесь значимая роль принадлежит действующей в Меджлисе (парламенте) Туркменистана группе дружбы с литовским парламентом. В этой связи были рассмотрены возможности организации взаимных визитов парламентариев двух государств. Также дипломаты отметили взаимодействие государств в многостороннем формате, прежде всего в ООН и формате «Центральная Азия – ЕС».

Отдельной темой переговоров стало расширение торгово-экономического партнерства между Туркменистаном и Литвой. В этой связи стороны отметили перспективность налаживания взаимовыгодных контактов между бизнес-сообществами двух стран.

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