В столице Туркменистана открылась Неделя культуры тюркских государств

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Недели культуры тюркских государств, посвященной 30-летию создания Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

В церемонии открытия и праздничном концерте по этому случаю приняли участие руководители и представители этой международной организации, а также творческие делегации из Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции и Узбекистана.

В рамках недели предусматривается проведение совместных концертов творческих коллективов стран-участниц ТЮРКСОЙ, в том числе фольклорных, танцевальных групп, музыкантов, оперных исполнителей, а также фотовыставки и выставки детских рисунков.

Кроме того, творческие деятели тюркоязычных государств примут участие в мероприятиях, проводимых в Туркменистане в рамках Недели культуры-2023 и приуроченных ко Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги (отмечается 27 июня).

Поздравительное обращение участникам Недели культуры тюркских государств направил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В нем глава государства подчеркнул, что развитие дружественных и братских отношений со странами-членами ТЮРКСОЙ является одним из основных направлений внешней политики Туркменистана.

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