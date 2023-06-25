Президент Туркменистана встретился с главой Азиатской конфедерации велосипедного спорта

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Международного союза велосипедистов (UCI), президента Азиатской конфедерации велосипедного спорта Усама Аль Шафара.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в области велосипедного спорта, который за последние годы обрёл большую популярность в Туркменистане.

Как отметил в этой связи глава государства, в 2018 году по инициативе Туркменистана была принята резолюция о провозглашении 3 июня Всемирным днем велосипеда. По словам президента страны, НОК и спортивные федерации Туркменистана тесно взаимодействуют с Международным олимпийским комитетом и другими международными спортивными структурами.

Как подчеркнул Сердар Бердымухамедов, Туркменистан располагает всеми возможностями для проведения крупных международных соревнований по различным дисциплинам велосипедного спорта и готов рассмотреть возможности использования для этого крытого велотрека в Олимпийском городке Ашхабада.

В свою очередь президент Азиатской конфедерации велосипедного спорта Усам Аль Шафар высоко оценил опыт Туркменистана в организации масштабных спортивных соревнований.

Отметив, что Усам Аль Шафар также является сопредседателем Межпарламентской группы дружбы между Меджлисом Туркменистана и Федеральным Национальным Советом ОАЭ, глава государства выразил заинтересованность в укреплении братских отношений между Туркменистаном и ОАЭ.

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