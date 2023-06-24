В Ашхабаде обсудили вопросы рационального использования водных ресурсов

В Ашхабаде в гибридном формате состоялась международная конференция «Финансовая и инвестиционная поддержка мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов».

В работе форума приняли участие руководители водохозяйственных ведомств Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители ряда международных организаций, в том числе ООН, Международного фонда спасения Арала и других.

Участники конференции обменялись мнениями по проблемам рационального использования водных ресурсов и финансирования водного сектора Центральной Азии с целью эффективного водопользования в условиях изменения климата.

Отдельной темой встречи стали вопросы выполнения резолюции Экономической и социальной комиссии ООН «Рассмотрение условий создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. По результатам конференции принято итоговое коммюнике.

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