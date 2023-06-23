В столице Туркменистана состоялось открытие Недели культуры – 2023

В Государственном культурном центре Туркменистана в Ашхабаде состоялось торжественное открытие Недели культуры – 2023. Ежегодный творческий форум, впервые проведенный в 2013 году, приурочен ко Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги. Его цель – сохранение, изучение и широкая популяризация культурного наследия туркменского народа, стимулирование профессионального роста творческих работников и поиск новых талантов.

В состав делегаций, прибывших в столицу со всех регионов Туркменистана, вошли известные художники, поэты, театральные артисты, музыканты, эстрадные и народные певцы, специалисты музейного и библиотечного дела.

В рамках Недели культуры – 2023 будут организованы вечера поэзии, концерты, выступления юных певцов и музыкантов, выставки живописи, произведений декоративно-прикладного искусства, издательской продукции, музейных экспонатов и кинопоказы.

Наряду с Неделей культуры – 2023 в Ашхабаде пройдёт Неделя культуры тюркских государств.

Участников Недели культуры с открытием поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства подчеркнул, что Неделя культуры, регулярно проводимая в столице и регионах Туркменистана, – это уникальный праздник туркменской культуры и искусства. Президент страны пожелал участникам этого праздника искусств крепкого здоровья, долголетия и новых творческих успехов.

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