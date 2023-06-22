Делегация Туркменистана в ООН приняла участие в обсуждении мер по борьбе с терроризмом

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым приняла участие в мероприятиях Недели высокого уровня по борьбе с терроризмом, прошедшей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Руководитель туркменской делегации выступил на второй сессии основного мероприятия - совещания глав контртеррористических ведомств стран-членов ООН. В своем выступлении он отметил необходимость укрепления механизма обновленного плана действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии. Замглавы МИД Туркменистана также рассказал о мерах, принимаемых Ашхабадом, по реализации национальной стратегии и плана действий по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию терроризму.

В рамках визита в Нью-Йорк заместитель министра иностранных дел Туркменистана провел встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым и помощником Генерального секретаря Натальей Герман.

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