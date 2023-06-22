В Туркменистане утвержден Национальный план действий по реализации прав детей на 2023-2028 годы Президент Сердар Бердымухамедов принял постановление, утвердив Национальный план действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023–2028 годы. Документ предписывает минис­терствам, отраслевым ведомствам, органам местной исполнительной власти и общественным объединениям Туркменистана обеспечить реализацию мер, предусмотренных в этом плане. Согласно постановлению главы государства, Национальный план действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023–2028 годы принят в целях дальнейшего обеспечения прав и благополучия детей, повышения качества обучения и подготовки детей к жизни, а также подтверждения приверженности Туркменистана взятым на себя обязательствам по международным договорам в области обеспечения прав детей. © TURKMENISTAN.RU, 2023