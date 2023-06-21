Президент Туркменистана поздравил российского космонавта с днем рождения

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил Героя Туркменистана, инструктора-космонавта-испытателя, командира отряда космонавтов государственной корпорации «Роскосмос» Олега Кононенко с днем рождения.

Глава государства пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия, а также больших успехов в профессио­нальной деятельности на благо прогресса всего человечества.

Также Олега Кононенко с днем рождения поздравил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Олег Кононенко родился в 1964 году в туркменском городе Чарджоу (ныне Туркменабад). В сентябре 2019 года указом тогдашнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова ему было присвоено звание Героя Туркменистана.

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