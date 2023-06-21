Иран передал Туркменистану сборник стихов Махтумкули Фраги В Институте языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана состоялось торжественное собрание по случаю передачи Ираном Туркменистану двух томов сборника стихов классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги. Бесценный дар передан от имени духовного лидера Исламской Республики Иран Аятоллы Али Хаменеи национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. В торжественном собрании, прошедшем по этому поводу, приняли участие туркменские историки, языковеды, литературоведы и представители Посольства Исламской Республики Иран в Туркменистане. Выступившие на встрече особое внимание уделили вопросам развития международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Они отметили, что народы двух соседних стран на протяжении веков связывали отношения дружбы, и передача Ираном в дар Туркменистану сборника стихов великого поэта туркменского народа является выражением динамичного развития добрососедских отношений. По мнению докладчиков, все это имеет особое значение на фоне масштабной подготовки к торжественному празднованию 300-летия великого мыслителя и поэта-классика Махтумкули Фраги. © TURKMENISTAN.RU, 2023