Глава делегации Европарламента был принят в Меджлисе Туркменистана

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Дуньягозель Гулманова встретилась с главой делегации Европарламента по странам Центральной Азии и Монголии Томашем Здеховским, находящимся в Ашхабаде с рабочим визитом.

Стороны обсудили вопросы активизации межпарламентского сотрудничества между Туркменистаном и Евросоюзом. На переговорах было отмечено, что взаимодействие Туркменистана с ЕС эффективно развивается в рамках действующих специализированных проектов и программ, в частности совместного комитета «Европейский Союз – Туркменистан», Межпарламентского диалога, Диалога по правам человека и консультативных встреч между представителями внешнеполитических ведомств.

Особое внимание стороны уделили вопросам законодательного обеспечения достигнутых за последнее время договорённостей между Туркменистаном и ЕС. В частности, собеседники высказались за расширение договорно-правовой базы партнерства, обмен опытом и регулярное проведение межпарламентских встреч и консультаций.

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