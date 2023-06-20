На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 45 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 45 сделок на 18 миллионов 307 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Украины закупили авиационный керосин, дизельное топливо и карбамид, произведенные на технологических установках госконцернов «Туркменнефть» и «Туркменхимия».

Помимо этого, коммерсантам из Китая, Турции, ОАЭ, Афганистана и Узбекистана были реализованы хлопчатобумажная пряжа, джинсовая и хлопчатобумажная суровая ткань, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, а также недистиллированные сырые жирные кислоты хлопкового соапстока.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум (госконцерн «Туркменнефть») на 150 миллионов манатов.

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