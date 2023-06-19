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19.06.23 08:27

Туркменистан примет участие во всемирной выставке «ЭКСПО-2025» в Японии

Туркменистан примет участие во всемирной выставке ­«ЭКСПО-2025», которая пройдет в Японии. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Согласно документу, Министерству торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана разрешено заключить с хозяйственным обществом «Белли» контракт на выполнение работ по проектированию и строительству национального павильона Туркменистана для участия во всемирной выставке «ЭКСПО-2025», которая состоится в японской Осаке в 2025 году.

В постановлении главы государства отмечается, что Туркменистан примет участие в «ЭКСПО-2025» в целях дальнейшего приумножения международного авторитета Туркменистана, популяризации в мире его достижений в социально-экономической сфере и для развития торгово-экономических отношений с зарубежными странами.

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