Туркменские и киргизские предприниматели провели переговоры в Ашхабаде

В Торгово-промышленной палате (ТПП) Туркменистана в Ашхабаде состоялась встреча туркменских и киргизских предпринимателей. Организаторами встречи выступили ТПП и Национальный инвестиционный комитет при президенте Киргизии.

В состав предпринимательских делегаций двух стран вошли руководители и представители компаний, работающих в области текстильной промышленности, производства строительных материалов, пищевой промышленности, IT-технологий и нефтехимии. На встрече были обсуждены вопросы развития туркменско-киргизских торгово-экономических отношений, в частности в сфере расширения экспортно-импортных операций.

Стороны отметили рост товарооборота между двумя странами, подчеркнув необходимость расширения товарной номенклатуры и форматов двустороннего взаимодействия. По итогам переговоров и двусторонних встреч было подписано 36 документов о сотрудничестве по различным направлениям торгово-экономической сферы.

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