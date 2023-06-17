Торжественная церемония открытия нового туркменского города Аркадага назначена на 29 июня

Торжественная церемония открытия нового города Аркадага, возведенного по инициативе национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, назначена на 29 июня.

Соответствующее постановление на выездном расширенном заседании правительства в городе Аркадаге подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документ предписывает МИД Туркменистана, мэрии города Аркадаг, Министерству торговли и внешнеэкономических связей, Минкультуры и Союзу промышленников и предпринимателей страны обеспечить проведение церемонии открытия города Аркадага 29 июня на высоком организационном уровне.

Кроме того, Минкультуры Туркменистана, Госкомитету по телевидению, радиовещанию и кинематографии, а также Государственному информационному агентству страны поручено обеспечить освещение на высоком уровне в СМИ церемонии открытия города и осуществляемых в Туркменистане мер в области концепции «смарт-сити».

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