Туркменистан отметит праздник Курбан-байрамы 28, 29 и 30 июня

Туркменистан отметит самый главный мусульманский праздник Курбан-байрамы 28, 29 и 30 июня. Соответствующий указ в целях сохранения исконных духовно-нравственных ценностей туркменского народа и в соответствии со статьёй 81 Трудового кодекса Туркменистана подписал президент Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает отмечать Национальный праздник туркменского народа Курбан-байрамы 28, 29 и 30 июня 2023 года. Также всем учреждениям, предприятиям и организациям Туркменистана независимо от формы собственности предписано обеспечить исполнение данного указа.

В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Туркменистана, дни празднования Курбан-байрамы являются в стране выходными днями.

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